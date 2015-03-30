Порошенко: система электронных госзакупок позволит предотвращать коррупцию
23:25, 30 марта 2015Политика
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Внедрение в Украине системы электронных допороговых государственных закупок позволит предотвращать коррупционные действия в этой сфере.
Порошенко рассказал как видит борьбу с коррупцией в госзакупках \ Фото УНИАН
Об этом президент заявил на четвертом заседании Национального совета реформ, передает пресс-служба главы государства.
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Как сообщал УНИАН, на заседании Национального совета реформ президент подчеркнул важность агрокомплекса во время российской агрессии, а также рассказал о планахреформирования топливно-энергетического комплекса страны.
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