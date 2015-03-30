Порошенко: система электронных госзакупок позволит предотвращать коррупцию

Об этом президент заявил на четвертом заседании Национального совета реформ, передает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеЯценюк обещает, что украинцы уже в следующем году ощутят результат реформ"Это оценка деятельности каждого министра. Давайте посмотрим, кто на сегодняшний день эффективно работает во внедрении электронных торгов, а кто пока хочет жить по-старому", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, на заседании Национального совета реформ президент подчеркнул важность агрокомплекса во время российской агрессии, а также рассказал о планахреформирования топливно-энергетического комплекса страны.