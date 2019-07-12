Порошенко не получал повесток от следственных органов - "Европейская солидарность"

График предвыборного тура Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург (Франция).

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на сегодняшний день не получал повесток от следственных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

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"Пресс-служба "Европейской солидарности" отмечает, что лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который с негласного согласия руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований", - заявили в пресс-службе.

Также пресс-служба сообщает, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, Порошенко вместе с представителями своей команды - кандидатами в народные депутаты от "Европейской Солидарности" - находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

В частности, графиком Порошенко предусматривается его визит в Страсбург (Франция) 17 июля, поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет выбирать руководство Европейского Союза.

"С 22 июля Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 21 мая следователи ГБР по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова открыли уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года.

В ГБР отметили, что дело возбуждено по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Кроме того, 23 мая директор ГБР Роман Труба сообщил, что бюро изучает заявление Портнова о возможном совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом «Кузница на Рыбацком».

29 мая Труба не исключил, что при необходимости по делу о ситуационной комнате Администрации президента могут допросить Порошенко.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила в комментарии УНИАН, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в Государственное бюро расследований.

«Могу только подтвердить, что Порошенко действительно вызывают на 17 число (июля)», - сказала она.

В то же время в ГБР не уточнили ни время начала допроса, ни в рамках какого производства экс-президента вызывают для проведения следственных действий. «Сейчас я вам ничего дополнительно не могу сообщить», - отметила Иванова.

В свою очередь, Портнов, который подал в ГБР ряд заявлений о якобы совершении преступлений Порошенко, в своем Telegram-канале сообщил, что Порошенко вызывают на допрос в ГБР в 09.30 17 июля по делу об «отмывании преступных доходов и легализации в оффшорах акций завода «Кузница на Рыбацком».