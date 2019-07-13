"Под люстрацию могут попасть не все": у Зеленского прокомментировали законопроект о "чистке" власти

10 июля президент Владимир Зеленский предложил расширить люстрационный список.

Расширение закона о люстрации на топ-чиновников, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы, может задеть и команду действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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Но пока закон не принят парламентом, говорить об этом преждевременно. "Все по закону. Как будет принят закон, так он и будет работать", – пообещал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает «Обозреватель».

Он не смог ответить, как конкретно будет решаться вопрос относительно действующего секретаря СНБО Александра Данилюка (бывший министр финансов в 2016-2018 гг.), главы Налоговой службы Максима Нефедова (бывший заместитель министра экономического развития и торговли в 2015-2019 гг.), бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили и других.

"Не уверен, что все из перечисленных лиц подпадают под люстрацию. Кажется, главы облгосадминистраций, заместители министров не подпадают. Но я не специалист в таких юридических, люстрационных вопросах", – пояснил Герус.

"Этот закон должен принять парламентом. В парламенте могут быть какие-то свои поправки. Обычно законопроект проходит первое, второе, третье чтение, голосование в целом. Посмотрим, в каком виде будет принят финальный закон. И уже за ним надо идти дальше", – отметил представитель президента в Кабмине.

10 июля президент Владимир Зеленский предложил расширить люстрационный список и внести в него главу государства, народных депутатов, министров, руководство правоохранительных органов и других топ-чиновников, которые занимали свои должности с 2014 года до инаугурации Зеленского в мае 2019-го.