Через фиктивные фирмы террориста Жилина было перечислено более миллиарда гривень

Как отмечается в сообщении на сайте прокуратуры Харьковской области, прокуратура области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной общины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Прокуратурой и Управлением Службы безопасности Украины в области проведен финансово-хозяйственный мониторинг деятельности коммунальных предприятий Харьковского городского совета. По его результатам установлено, что Жилин способствовал присвоению средств, используя реквизиты созданных им предприятий с признаками фиктивности.

Так, только в течение 2012-2014 годов путем осуществления безналичных товарных операций за 9 фиктивных фирм выведено из легального оборота 100 млн. грн. коммунальных предприятий Харькова.

Читайте такжеСБУ ликвидировала канал финансирования терроризма на Харьковщине и объявила в розыск лидера "Оплота" ЖилинаОсновной целью этих операций было дальнейшее присвоение этих средств и содействия в уклонении от уплаты налогов другим субъектам реального сектора экономики, отметили в прокуратуре.

"Общий же объем средств, перечисленных через подконтрольные Жилину фирмы, за 2 года составил более 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

В ближайшее время уголовное производство для проведения досудебного расследования будет направлено в УСБУ в области, поскольку службой безопасности уже проводится досудебное расследование по факту финансирования терроризма Жилиным (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

В рамках последнего уголовного производства указанный гражданин объявлен в розыск.