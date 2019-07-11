Луценко пообещал наказывать владельцев телеканалов, которые занимаются пророссийской пропагандой

По словам генпрокурора Юрия Луценко, "ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не поможет никому совершать антиукраинскую деятельность и подрывать наши национальные интересы".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что приложит все усилия для привлечения к ответственности владельцев и сотрудников телеканалов, которые занимаются пророссийской пропагандой.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Сегодня перед телеканалом NewsOne, который еще недавно собирался организовывать телемост с российским государственным пропагандистским каналом, собрался митинг поддержки. Известные политики - Шуфрич, Рабинович и другие деятели "медведчуковской обоймы" требовали прекратить давление на журналистов со стороны ГПУ. Это обычный прием политиков - прикрываться журналистами, которых они используют в своей политической пророссийской деятельности.

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На вопрос, почему мы вызываем на допросы должностных лиц и журналистов NewsOne, ответ прост - потому что в Украине есть закон", - сказал он.

По словам Луценко, "ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не поможет никому совершать антиукраинскоую деятельность и подрывать наши национальные интересы".

"За любые попытки прошлые - телемост и будущие - демонстрация российского пропагандистского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, будет ответственность", - заверил он.

Луценко добавил, что статья 111 (государственная измена) и статья 258 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса являются основанием для допроса всех причастных к этим "грязным пророссийским махинациям".

Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя СБУ Иван Баканов предложил президенту созвать заседание СНБО для введения санкций против юридических лиц, вещающих под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генпрокурор Луценко сообщил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России. В связи с этим зарегистрировано уголовное производство о финансировании терроризма.