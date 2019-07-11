"Независимо от нахождения должностного лица в той или иной команде": у Зеленского заявили, что изменения в закон о люстрации будут распространяться на всех

Владимир Зеленский сегодня предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других высших должностных лиц, которые занимали должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук уверяет, что в случае принятия предложенных президентом изменений в закон о люстрации, он будет распространяться на всех, независимо от того, в какой команде находятся чиновник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

При рассмотрении вопроса депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев заметил, что вместо Климкина министром предлагается назначить Вадима Пристайко.

«Но сегодня президент Зеленский заявил, что все высшие должностные лица с 2014 по 2019 год, включая народных депутатов, должны быть люстрированы. Вадим Пристайко был эффективным первым заместителем министра иностранных дел Украины до 2017 года. Таким образом, получается, по логике президент, который внес кандидатуру Пристайко, он затем должен быть люстрирован. У меня вопрос: а что у президента с логически-следственной связью?», - сказал депутат.

В ответ Стефанчук выразил мнение, что «окончательный ответ мы увидим после того, как Верховная Рада получит проект закона, о котором идет речь, оценит его, поддержит, и только тогда мы можем говорить о том, будет ли оно в правовом поле, или нет».

«Но я глубоко убежден, что в случае поддержки у нас будет абсолютно выполнены все нормы и положения действующего законодательства», - сказал представитель президента.

Кроме того, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко спросила Стефанчука, означает ли это, что после принятия закона о люстрации в том виде, как его видит команда президента, под люстрацию также попадут секретарь СНБО Александр Данилюк, член наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Абромавичус и другие члены команды президента.

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Стефанчук подчеркнул, что «нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента».

«В случае поддержки Верховной Радой этого закона, он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде - будет ли поддержана эта законодательная инициатива», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, Зеленский в видеообращении предложил расширить действие закона о люстрации на президента, всех депутатов, министров, секретаря СНБО, а также других высших должностных лиц, которые занимали должности с 23 февраля 2014 до 19 мая 2019 года.

По словам Зеленского, его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

«Предлагаю в перечень должностей, подпадающих под люстрацию добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, председателя СБУ, председателей Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 года. Этот законопроект - лишь общественная оценка их деятельности», - заявил он.