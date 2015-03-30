Глава Пенсионного фонда: Янукович и Азаров не получают пенсий в Украине
03:47, 30 марта 2015Политика
1951
Экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Николай Азаров не получают в Украине пенсию
Янукович и Азаров не получают пенсий в Украине
Об этом в эфире Подробностей рассказал, председатель правления пенсионного фонда Алексей Зарудный.
"Бывший премьер Азаров не получает пенсию, на сегодняшний день у него нет пенсии, как нет ее и у других чиновников, которые отсутствуют в Украине. Януковича это тоже касается", - сказал Зарудный.
Читайте такжеЭкс-премьеру Азарову насчитали почти 600 тысяч гривен пенсии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter