Глава Пенсионного фонда: Янукович и Азаров не получают пенсий в Украине

Об этом в эфире Подробностей рассказал, председатель правления пенсионного фонда Алексей Зарудный.

"Бывший премьер Азаров не получает пенсию, на сегодняшний день у него нет пенсии, как нет ее и у других чиновников, которые отсутствуют в Украине. Януковича это тоже касается", - сказал Зарудный.

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