Зеленский внес изменения в наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Президент уволил одного и назначил двух членов наблюдательного совета государственного концерна.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в наблюдательном совете "Укроборонпрома".

Согласно указу № 499/2019 от 9 июля, прекращены полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского.

Кроме того, Зеленский назначил двух членов наблюдательного совета "Укроборонпрома". В состав наблюдательного совета вошли секретарь Национального инвестиционного совета, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия и внештатный советник президента, бывший руководитель проектного офиса реформ Министерства обороны Андрей Загороднюк.

Читайте такжеВместо "Укроборонпрома" планируют создать отдельный государственный орган

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

"Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимающих участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.