Под Нацсоветом, который рассматривает вопрос по скандалу вокруг NewsOne, активисты зажгли файеры (фото, видео)

Нацсовет рассматривает вопрос о телеканале NewsOne.

Под зданием Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания проходит акция "Национального корпуса".

Как передает корреспондент УНИАН, около сотни представителей "Нацкорпуса" пикетируют Нацсовет, который рассматривает вопрос о телеканале NewsOne.

На акции раздается громкая музыка, активисты подожгли файеры.

Вокруг много правоохранителей. Также сотрудники полиции находятся внутри здания Нацсовета.

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Как сообщал УНИАН, на 12 июля был анонсирован телемост между российским пропагандистским телеканалом «Россия» и украинским NewsOne.

8 июля и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил президенту созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для введения санкций против юридических лиц, которые вещают под логотипами "112 Украина" и NewsOne.

После этого телеканал NewsOne сообщил об отмене анонсированного телемоста.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями телеканала NewsOne провести телемост. Также Луценко заявил, что один из бенефициаров NewsOne является совладельцем российского ОАО "Промсвязьбанк", через который финансируются оборонные заказы России.

В СНБО состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по "обеспечению национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова".