Зеленский "обезглавил" три РГА на Львовщине и одну на Донетчине

Руководить районами теперь будут другие люди.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех чиновников в двух областях страны.

Соответствующие распоряжения появились на сайте главы государства.

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Там говорится, в частности, о том, что со своей должности должен уйти руководитель Марьинской районной администрации Донецкой области Владимир Мороз. Также увольняются президентом главы райгосадминистрации на Львовщине – Городецкой Владимир Ременяк, Мостиской Степан Буняк и Самборской Николай Фрей. Кадровые решения объясняются завершением срока полномочий предыдущего главы государства, который назначал упомянутых чиновников.

Как сообщалось, в начале июля Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации бывшего военного прокурора Павла Кириленко. Тогда же президент официально оформил назначение председателем Львовской ОГА Маркияна Мальского.