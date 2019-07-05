Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Соответствующие указы президента от 5 июля размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко новым председателем Донецкой областной государственной администрации вместо уволенного Александра Куця.

Читайте такжеЗеленский назначил заместителя главы СБУ и руководителей двух региональных управлений

Соответствующие указы от 5 июля размещены на сайте главы государства.

В частности, указом № 481/2019 Куць освобожден от должности председателя Донецкой областной государственной администрации, а указом № 482/2019 Кириленко назначен председателем Донецкой областной государственной администрации.

Куць занимал должность председателя Донецкой ОГА с 22 июня 2018 года.

Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. В 2008 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого в Харькове. С сентября 2017 года занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский сменил глав Днепропетровской и Кировоградской ОГА.