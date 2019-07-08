Санкции ЕС против РФ будут действовать, пока не будут выполнены Минские соглашения - Туск

Также в ЕС уверяют, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявляет, что санкции Европейского Союза против Российской Федерации будут действовать, пока не будут выполнены Минские соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам проведения 21-го саммита Украина-ЕС.

В частности, он подтвердил "непоколебимую поддержку ЕС территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

"Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - подчеркнул Туск.

Читайте такжеСекторальные и "крымские" санкции Евросоюза против России будут продлены - Зеленский

При этом он напомнил, что недавно в ЕС единогласно продлили силу экономических санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 января 2020 года.

"Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - подчеркнул Туск.

Кроме того, он напомнил, что лидеры государств и правительств стран-членов ЕС на саммите в июне призвали Россию незамедлительно освободить захваченных 24 украинских моряков, а также обеспечить беспрепятственное и свободное судоходство в Азовском море.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.