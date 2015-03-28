В Донецк прибыли еще 400 боевиков, в основном жителей Крыма - ИС

В Донецк для доукомплектования бандформирований прибыли 400 боевиков, в основном жителей Крыма.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным «ИС», боевики продолжают наращивать боеспособность своих формирований.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».На протяжении последних двух суток (26-27.03) российско-терро... Posted by Dmitry Tymchuk on 28 березня 2015 р.

«В частности, для доукомплектования бандформирований «Оплот», «Восток» и «Спарта» противник перебросил в район н.п.Донецк (Петровский и Куйбышевский районы города) маршевое пополнение - всего порядка 400 человек, переброшены автотранспортом, с оружием (включая гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты и ПТРК)», - говорится в сообщении. Подчеркивается, что «в составе данного пополнения отмечается значительное (порядка 75%) количество жителей Крыма и ранее «эвакуировавшихся» в РФ жителей Донбасса, прошедших специальную подготовку в учебных центрах в районе н.п. Ростов-на-Дону (РФ) и в Перевальном в Крыму».

Читайте такжеМежду боевиками на Донбассе обостряется противостояние - штаб АТО«Порядка 25% личного состава данного формирования – российские наемники. Переброска пополнения осуществлялась скрытно, без приданных сил и средств», - сообщили в ИС».