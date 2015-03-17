Тымчук: В районе Красного Луча боевики создали очередной "учебный центр" для наемников из РФ

08:51, 17 марта 2015
Война
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Отмечается стремление командования российско-террористических войск сбалансировать численность и структуру своих формирований.

REUTERS

Продолжается усиление боеспособности так называемых «армий» «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Отмечается стремление командования российско-террористических войск сбалансировать численность и структуру своих формирований на том или ином участке в соответствии с поставленными задачами. Совершенствуется система управления войсками", - говорится в сообщении.

В районе Красного Луча отмечено появление очередного «учебного центра» для боевиков, прибывающих как из РФ, так и из состава местных бандформирований «на переподготовку».

Допис by Dmitry Tymchuk.

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