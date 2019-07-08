Половина украинцев согласны на некоторые компромиссы ради мира на Донбассе - опрос

В то же время граждане Украины считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими договоренностями.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают лишь 17% населения, 49% – считают, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все».

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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При этом, как отмечается в результатах исследования, больше всего сторонников силового варианта среди жителей Запада (28%) и Центра (16%) и значительно меньше – на Юге (8%) и Востоке (13%). Большинство населения – 49% – считает, что «ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все». Такое мнение преобладает во всех регионах: в Центральном (51%), Восточном (50%), Южном (48%), Западном (28%).

«Мир любой ценой» не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего «мир любой ценой» поддерживают избиратели партий «Голос» (10%) и «Европейская солидарность» (7%), больше всего – избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (36,5%). Однако и избиратели этой партии в основном считают, что «ради мира следует идти на компромиссы, но не на все» (45%).

В то же время, как показал опрос, граждане Украины считают неприемлемыми большинство возможных компромиссов, которые обсуждаются в публичном пространстве и предусмотрены Минскими договоренностями.

"Наименее приемлемыми для граждан Украины, причем во всех регионах, является проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских войск (неприемлемо – 61%, приемлемо – 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо – 58%, приемлемо – 18%). Преимущественно являются неприемлемыми для населения Украины и внесение изменений в Конституцию по приданию русскому языку статуса государственного языка (неприемлемо – 54%, приемлемо – 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо – 53%, приемлемо – 23%), принятие закона о нейтральном и внеблоковом статусе Украины (неприемлемо – 48%, приемлемо – 29%)", - говорится в результатах опроса.

Разделилось общественное мнение относительно проведения прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР»: 41% граждан считают это приемлемым и столько же – 41% – неприемлемым. Причем, как отмечается, разделение мнений имеет четко выраженный региональный характер: больше всего поддерживают проведение таких переговоров на Востоке (для 54% это приемлемо, для 33% – нет) и на Юге (соответственно, 68% и 20%). Неоднозначным является и отношение к прекращению блокады и возобновлении торговли с «ДНР» и «ЛНР»: такое предложение считают приемлемым 32% украинцев, неприемлемым – 48%. Однако в регионах мнения делятся: прекращение торговой блокады считают приемлемым 52% на Юге (неприемлемым – 22%) и на Востоке (47% – приемлемым и 36% неприемлемым). На Западе отношение к этому предложению резко отрицательное: только 15% считают такое предложение приемлемым, а 15% – нет, преобладает негативное отношение и в Центральном регионе (приемлемо – 32%, неприемлемо – 48%).

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Вышеназванные компромиссы неприемлемы для большинства избирателей разных политических сил, за исключением сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». В частности, только эти избиратели считают приемлемым проведение прямых переговоров с руководителями «ДНР» и «ЛНР» (75%). Однако даже эти избиратели не воспринимают все компромиссы, которые предлагаются: неприемлемыми для них, как и для остальных избирателей, проведение местных выборов в «ДНР» и «ЛНР» на условиях, которые требуют боевики (не приемлемо для 45%, приемлемо для 30%), формирование местной полиции, судов и прокуратуры в ОРДЛО исключительно из местных представителей (не приемлемо – 46%, приемлемо – 30%), полная амнистия для всех участников боевых действий против украинских воинов (неприемлемо для 43%, приемлемо для 30%).

Что касается политического будущего территорий «ДНР» и «ЛНР», то большинство граждан Украины отдают предпочтение варианту возвращения оккупированных территорий на довоенных условиях (54%). Еще 17% респондентов желают, чтобы эти территории вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева. Вариант автономии в составе Украины поддерживают лишь 12% украинцев, причем даже на Востоке сторонников автономии лишь 23%. Независимость этих территорий или присоединение их к России поддерживают лишь 4%, больше всего – на Востоке.

Больше всего поддерживают автономию «ДНР» и «ЛНР» избиратели «Оппозиционной платформы – За жизнь» – 31%, однако и среди сторонников этой партии преобладает мнение, что эти территории следует вернуть в Украину на тех же условиях, что и раньше (35%), или «чтобы они вернулись в Украину, но получили больше независимости от Киева» (20%). Превращение этих территорий в независимые государства поддерживает лишь 5,5% избирателей «Оппозиционной платформы – За жизнь», а вхождение в Российской Федерации – менее 1%.

"Предложение о введении миротворческих сил ООН на оккупированные территории «ДНР» и «ЛНР» в целом поддерживают 55,5% населения Украины, не поддерживают – 25%, а 20% своего отношения не определили. По этому вопросу существуют региональные различия: больше всего поддерживают введение миротворческих сил в Западном (74%) и Центральном (62%) регионах, а вот в Южном и Восточном регионах мнения неоднозначны: в Южном регионе поддерживают введение миротворческих сил 38%, не поддерживают 34%, в Восточном регионе поддерживают 37%, не поддерживают 42%. Единственной политической силой, чьи избиратели против введения миротворческих сил, есть «Оппозиционная платформа – За жизнь» (поддерживают введение миротворческих сил 32% избирателей, не поддерживают – 50%)», - говорится в исследовании.

***Опрос проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.