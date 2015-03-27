Правительство хочет ужесточить ответственность за коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел относительно мер по противодействию коррупции.

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"Глядя на последние события, в том числе решения судов, когда суды коррупционеров выпускают под условные залоги, правительство вносит в парламент изменения уголовно-процессуального законодательства и уголовного закона (кодекса) с целью существенного усиления и повышения ответственности коррупционеров", - сказал он.

Яценюк отметил, что это делается в том числе с целью, "чтобы за копеечные залоги их (коррупционеров) не выпускали, а потом по всему миру не искали".