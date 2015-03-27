Коломойский рассказал об отставке, сепаратизме и деолигархизации

Коломойский отметил, что решение об отставке с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации было достаточно простым, потому, что оно давно созрело.

«И созрело оно не неделю назад и не две недели назад, а оно созрело приблизительно после парламентских выборов, то есть в конце октября - в начале ноября», - сказал Коломойский.

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Коломойский напомнил, что говорил о необходимости своей отставки после президентских выборов, «но так развивались события, что после президентских выборов началась активная фаза АТО, начались военные действия, после этого были минские соглашения, после этого было перемирие, которое все равно было вроде как война, после этого было обострение после нового года и по большому счету мы все время были в напряжении и я считал тогда, что уйти в то время с поста было бы дезертирством».

Он подчеркнул, что перед ним был вопрос кто он - чиновник или бизнесмен». «Я для себя ответил - я больше бизнесмен и не чиновник, поэтому я и подал в отставку" - заявил Коломойский.

«И не было никакого конфликта с господином Порошенко. Был конфликт у господина Коломойского с господином Коломойским. И я его решил», - добавил он.

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Коломойский добавил: «Я попытался стать чиновником и в какой-то момент это было оправдано и даже дало положительный результат, но потом накопилась критическая масса и надо было уйти».

Говоря о своей отставке, Коломойский сказал, что президент Украины Петр Порошенко очень терпеливый и компромиссный».

«Потому, что если бы я был на месте Порошенко, то я бы губернатора Коломойского уволил бы через 3 месяца, а не через 10 месяцев, как я принял инаугурацию», - сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации.

Кроме того, бывший председатель Днепропетровской ОГА убежден, что в области сепаратизма нет и не будет.

Он подчеркнул, что «никто в лице врагов Украины как снаружи, так и внутри не сможет вбить клин» разговорами о том, что в связи с отставкой Коломойского и его команды в Днепропетровской области будут сделаны шаги для расшатывания ситуации.

«Сепаратизма в Днепропетровске нет, не было и не будет», - подчеркнул Коломойский.

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Он заявляет, что «Украина едина, никто не собирается отделяться и поднимать какие-то мятежи». «Это не допустимо. Мы год работали над тем, чтобы склеить все, чтобы не было какого-то сепаратизма. Мы движемся в едином направлении с президентом и со всей страной», - добавил он.

Также Коломойский заявил, что не считает свою отставку борьбой с олигархами в Украине.

«Я не считаю мою отставку и те события, которые произошли борьбой президента Украины Порошенка с олигархами и деолигархизация общества, потому, что не было борьбы господина Порошенка с губернатором Коломойским, а был конфликт интересов внутри самого Коломойского», сказал он.

По его словам, вопрос деолигархизации не решается взмахом сабли или топора.

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Коломойский отметил, что нужно пересмотреть законодательство Украины, понять где были ошибки, а где были преступления и «тогда мы сможем эти ошибки исправить и найти правильный путь».

«Когда будут правильные правила игры, когда будет наведен в этом деле порядок и не будет естественных монополий или их влияние будет ограничено и когда искуственно не будут создаваться монополии, то пропадут олигархи как класс», - подчеркнул Коломойский.

Отвечая на вопрос о конфликте вокруг "Укрнафты", Коломойский отметил: "Это был пиар повод , чтобы маленькие фракции коалиции поднимали свои рейтинги, а большие фракции коалиции опустили свой рейтинг, это была пиар-атака не на Коломойского, потому, что он был всего лишь губернатором, который увольняется одним распоряжением, это была атака против «БПП» и против «Народного фронта», против премьер-министра и президента".

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Коломойский сказал, что была попытка вбить клин, но "в этой ситуации я принял для себя мудрое решение, мне так кажется, совсем вовремя уйти в отставку и снять этот конфликт".

Он подчеркнул, что «теперь мы переходим только к законодательному решению наших взаимоотношений».

«И я надеюсь, что законодательно мы все уладим гораздо быстрее, чем политически»- добавил он.