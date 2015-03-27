Сепаратизма в Днепропетровской области не было и не будет - Коломойский

Об этом сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский в эфире телеканала «1+1».

Он подчеркнул, что «никто в лице врагов Украины как снаружи, так и внутри не сможет вбить клин» разговорами о том, что в связи с отставкой Коломойского и его команды в Днепропетровской области будут сделаны шаги для расшатывания ситуации.

«Сепаратизма в Днепропетровске нет, не было и не будет», - подчеркнул Коломойский.

Он заявляет, что «Украина едина, никто не собирается отделяться и поднимать какие-то мятежи». «Это не допустимо. Мы год работали над тем, чтобы склеить все, чтобы не было какого-то сепаратизма. Мы движемся в едином направлении с президентом и со всей страной», - добавил он.

Читайте такжеНикакого конфликта с президентом Украины Порошенко не было - Коломойский

Говоря о свой отставке, Коломойский сказал, что президент Украины Петр Порошенко очень «терпеливый и компромисный».

«Потому, что если бы я был на месте Порошенко, то я бы губернатора Коломойского уволил бы через 3 месяца, а не через 10 месяцев, как я принял инаугурацию», - сказал экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации.

По его словам, «это положительное решение (речь идет об отставке- УНИАН) и для меня, и для президента».