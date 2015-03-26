Порошенко: мирный процесс на Донбассе проходит тяжело
14:13, 26 марта 2015Политика
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Мирный процесс на Донбассе проходит медленно и трудно, поэтому Украина должна быть готова в любой момент дать отпор.
REUTERS
Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает радио "Свобода". "Мирный процесс идет медленно и трудно. Мы во время мирного процесса не должны расслабляться, мы должны быть готовыми в любое время дать отпор агрессору", - заявил президент во время визита в Харьков.
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В Харькове Петр Порошенко принимал участие в церемонии выпуска и вручения дипломов курсантам Академии Национальной гвардии. Сегодня вручили дипломы 207 нацгвардійцям.
Кроме этого, на сегодня запланирована рабочая поездка Петра Порошенко в Днепропетровскую область.
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