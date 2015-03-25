Порошенко: Остальное нелетальное оружие от США поступит в Украину в ближайшие 45 дней

16:26, 25 марта 2015
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшие 45 дней в Украину поступит весь объем нелетального оружия от США в размере 75 миллионов долларов.

У найближчий тиждень очікується ще один літак з нелетальною домогою від США / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в международном аэропорту "Борисполь" во время прибытия первой партии американских военных бронированных автомобилей Humvee.

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"В ближайшую неделю мы получим еще один самолет, и еще один самолет с бронированной "Хаммерами", и в ближайшие 45 дней поступят остальные из того объема, которые были заключены Украиной в рамках программы сотрудничества с Соединенными Штатами Америки", - подчеркнул глава государства, выразив признательность дружественному американскому народу.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Порошенко выразил благодарность вице-президенту США Джозефу Байдену за решение относительно предоставления дополнительной нелетального военной помощи Украине стоимостью 75 млн долларов - дроны, системы связи, радары для определения минометных и артиллерийских позиций, приборы ночного видения и другие средства, а также 230 военных автомобилей.

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