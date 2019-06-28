Зеленский показал, как празднует День Конституции (фото)

Сегодня в Украине отмечается День Конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по фото, празднует День Конституции в кафе вместе с членами своей команды.

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Соответствующую фотографию глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. "Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей, счастье", - написал Зеленский.

На фото видно, что за столом с Зеленским сидят руководитель Офиса президента Андрей Богдан, заместители Богдана Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, и также помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб #моялюбимаястатья.