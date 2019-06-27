Есть такой план: Богдан прокомментировал возможность обмена должностями с Шефиром (видео)

В свою очередь Сергей Шефир опроверг слова Богдана о назначении руководителем Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

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"Я ему (Сергею Шефиру. - Ред.) постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Так что, возможно, в связи с реорганизацией это будет Офис президента, а не Администрация президента. Возможно, мы поменяемся местами. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план. А Сергей Шефир может стать главой Офиса президента", - рассказал Богдан.

По словам главы Офиса президента Андрея Богдана, Сергей Шефир раньше отказывался от такой идеи, "а в последний раз согласился".

В свою очередь Сергий Шефир в комментарии theБабель опроверг слова Богдана.

«Доброе утро! Нет, это не правда», — ответил Шефир на вопрос о заявление Богдана.

Как сообщал УНИАН, 25 июня президент Владимир Зеленский утвердил положение о создании Офиса президента, и подписал ряд кадровых указов. Согласно одному из них Богдан назначен руководителем Офиса.

20 июня Зеленский подписал указ №417/2019 о создании Офиса президента путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента.