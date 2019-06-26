Делегации семи стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России

Они возвращаются домой для консультаций с парламентами и правительствами относительно совместных действий в ассамблее на следующих сессиях.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации Российской Федерации в ассамблею.

Соответствующее заявление было зачитано после голосования в ПАСЕ за утверждение полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций и обнародовано народным депутатом, членом украинской делегации Еленой Сотник.

"Безусловно, восстановление прав российской делегации без выполнения Российской Федерацией каких-либо многочисленных требований ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и его уставу", - отмечается в заявлении.

"Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, отравлению людей, несоблюдению прав своих граждан и стремлению дестабилизировать демократию в Европе вместо того, чтобы способствовать ее развитию", - завили представители семи стран.

Читайте такжеВ Госдепе прокомментировали возвращение России в ПАСЕ

"Сегодня мы, делегаты нашей нации, не имеем никакого ответа для наших людей, как Совет Европы защищает их права, если его больше интересует защита благополучия агрессора, чем жертв агрессии и репрессий. Будущее Совета Европы под угрозой в целом, потому что он теряет доверие людей, на защите которых должен стоять", - подчеркивается в заявлении.

"Мы возвращаемся домой, чтобы консультироваться с нашими парламентами и правительствами относительно совместных действий в Ассамблее на следующих сессиях. Мы желаем удачи новоизбранному генеральному секретарю и надеемся, что она/он найдет путь для решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - подытожили авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

В то же время, ПАСЕ отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

Ранее украинская сторона обжаловала решение ассамблеи о возвращении делегации РФ в сессионный зал ПАСЕ.