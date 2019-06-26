Чего ожидать Украине от экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Верховный суд Австрии дал разрешение на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. Его подозревают во взятке индийскому чиновнику за добычу титановой руды, которую планировалось продавать в Соединенных Штатах. Но коррупция Фирташа и его индийские связи не имеют к Украине отношения. В этом контексте интерес представляет связь украинского олигарха с Полом Манафортом. А Украина становится средством политической борьбы для США. Это удивительно, но это факт.

Дело в том, что в США уже три года идет столкновение двух линий – демократическая партия США доказывает серьезное вмешательство России в избирательный процесс, а президент Трамп со своей командой доказывает еще большее вмешательство со стороны Украины, хотя его, как такового, не было. Президент США сейчас очень заинтересован доказать неприличное поведение демократической партии, поскольку это важно для его грядущей избирательной кампании. И именно в этом контексте возникают вопросы и к Манафорту, и к Фирташу.

Их связь уже доказана в американских судах. Вполне вероятно, что уже у следственных комиссий президента Трампа, а не Мюллера, который вел расследование по Манафорту, возникнут вопросы к Фирташу о его взаимоотношениях с Манафортом, но не в связи с бывшим президентом Украины Януковичем, а с бывшим президентом Украины Порошенко.

Фирташу, скорее всего, вопросы будут задаваться не о коррупции, а о том, знал ли он, допустим, о плане президента Украины Порошенко повлиять на результаты выборов в пользу оппонента Трампа Хиллари Клинтон

Речь не идет о сговоре Фирташа, Порошенко и Кличко о захвате власти, Америке это не интересно, да и Украине тоже. Речь идет о связи «Фирташ-Порошенко-Манафорт», об организации участия украинского президента и украинского посла в поддержке Демократической партии Клинтон-Обама. Все идет к тому, что Трамп намерен найти ключевых свидетелей вмешательства Украины в прошлые президентские выборы в США. Так что Фирташу, скорее всего, вопросы будут задаваться не о коррупции, а о том, знал ли он, допустим, о плане президента Украины Порошенко повлиять на результаты выборов в пользу оппонента Трампа Хиллари Клинтон.

В этом случае, если Фирташ даст хотя бы минимальные показания (а он, что называется, важный свидетель, наряду с генпрокурором Украины Юрием Луценко), то это будет иметь большие внутриполитические последствия как для Америки, так и для Украины.

Кроме того, вопросы могут возникнуть и к нынешнему президенту Украины. По большей части потому, что именно от него зависит, кто будет им представлен на должность генпрокурора и как новый глава ГПУ будет сотрудничать с американским правосудием – следственными комиссиями и с президентом Трампом.

Этот критерий – готовность сотрудничать с администрацией Трампа, а не преодоление коррупции, как это было ранее, – будет главным в вопросе поддержки Украины со стороны США. И мы будем вынуждены с этим считаться.

Вопросы могут возникнуть и к нынешнему президенту Украины. По большей части потому, что именно от него зависит, кто будет им представлен на должность генпрокурора и как новый глава ГПУ будет сотрудничать с американским правосудием

Во-первых, потому, что, в случае выигрыша второго президентского срока Дональдом Трампом, существует риск, что Украину ждет серьезная ревизия украино-американских взаимоотношений.

Во–вторых, потому, что вся эта история на руку российской стороне, которая давно всячески пытается перенести «центр тяжести» относительно возможного вмешательства в американские выборы на Украину. Это очень опасный сигнал для Украины, так как получается, что «русский след» может стать «украинским».

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор Социологической службы «Украинский барометр»