Бжезинский считает, что вступление Украины в НАТО навредит стране

Такое мнение высказал бывший советник президента США, известный политолог Збигнев Бжезинский в интервью польскому изданию Gazeta Dziennik Prawna.

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"Сейчас важно выжить и сохранить территориальную целостность. Украине точно надо помогать поставками оборудования. Должна ли она быть в НАТО? Это не является необходимым. Может быть даже вредным", - сказал Збигнев Бжезинский.

По его словам, есть большие и сильные страны, которые не входят в Альянс, и никоим образом от этого не страдают.

Збигнев Бжезинский отметил, что является сторонником вступления Украины в Европейский союз, но это потребует от украинцев много лет работы. "Сегодня многим кажется, что надо лишь заполнить заявку, чтобы стать членом сообщества. Турция с 60-х годов добивается членства. Украинцы должны осознавать, что это длительный процесс", - сказал он.

Как отметил Збигнев Бжезинский, вступление Украины как в Евросоюз, так и в НАТО было бы "слишком сильной пощечиной России", чего, по его мнению, лучше избежать. "Речь не идет о том, чтобы дразнить Россию, чтобы без необходимости обострять конфликт", - сказал он.