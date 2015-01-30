Бжезинский: без санкций против РФ Украина потеряла бы независимость

Такое мнение выразил бывший советник президента США Збигнев Бжезинский в интервью польским журналистам в Вашингтоне, комментируя результаты вчерашнего заседания глава МИД стран Евросоюза. "Если бы не было санкций, то Россия, к сожалению, имела бы развязанные руки для того, чтобы ликвидировать независимость Украины", - сказал Збигнев Бжезинский. Он положительно оценил решение ЕС расширить санкций против России и продлить их действие.

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Он назвал "очень большой" вероятность того, что после Украинского государства президент РФ Владимир Путин взялся бы за другие страны.

"Ставка на самом деле большая: это стабильность Европы, стабильность совершившихся фактов и границ государств, а также возможность самостоятельно избирать собственное будущее, что является правом каждого из европейских государств", - сказал Збигнев Бжезинский.

Он также выразил уверенность, что новая эскалация ситуации на Донбассе с начала 2015 года не является случайностью. "Конечно, это не спонтанная эскалация, а спровоцированная извне. Возможно, источником нетерпения является то, что ситуация развивается не так, как Путин хотел бы. Не может повторить того, чего достиг в Крыму, то есть получить контроль над большой частью страны без единого выстрела", - сказал Збигнев Бжезинский.