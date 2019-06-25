Могут надавить на Путина: политолог рассказал, чего ждать Украине от саммита G20

Трамп может надавить на Путина в одном из важных для Украины вопросов, считает политолог Загородний.

Уже 28-29 июня в Осаке состоится саммит Большой двадцатки. Среди прочего на полях саммита запланирована встреча президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Путина

Как заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, американский и российский лидеры часть беседы посвятят вопросам Украины, пишет политолог Тарас Загородний на страницах издания "Главред".

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"Можно долго гадать, какие вопросы, связанные с нашей страной, будут обсуждать Путин и Трамп, однако наверняка узнаем позже. Мы не можем точно знать повестку дня их переговоров, поскольку круг тем для обсуждения у американского и российского президентов значительно шире, нежели только украинская проблематика. Так что Украина – всего лишь один из вопросов, который будет проговариваться", - считает политолог.

Загородний отметил, что в любом случае, не стоит ожидать каких-либо прорывов в урегулировании ситуации на востоке Украины в результате встречи Путина и Трампа на полях саммита G20.

Разве что будет возможно некоторое продвижение в вопросе освобождения украинских моряков, которых Россия захватила в плен в Черном море вблизи Керченского пролива. Тем более, уже есть юридические основания для урегулирования ситуации с ними – есть решение Международного трибунала, который признал, что украинские моряки должны быть освобождены и возвращены назад, в Украину. Потому Трамп может оказать некоторое давление на Путина по данному вопросу.

Кардинальных изменений и прорывов в решении украинских проблем ждать не стоит, прежде всего, из-за того, что Россия не изменила ни свою тактику, ни стратегию в отношении Украины, а на Донбассе продолжают стрелять.