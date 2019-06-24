В ПАСЕ заявляют, что действующие санкции против РФ неэффективны и не меняют ситуацию

В то же время в ПАСЕ подчеркивают необходимость гармонизации процесса введения санкций с участием главных уставных органов Совета Европы - Комитета министров и Парламентской ассамблеи.

Депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ по обжалованию полномочий национальных делегаций, заявляет, что действующие санкции против делегации Российской Федерации, введенные в 2014 году, неэффективны и не меняют ситуацию.

Об этом она сообщила на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге во время заключительного слова после проведения дебатов по обсуждению проекта резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который предусматривает снятие санкций с российской делегации.

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В частности, де Саттер отметила, что сегодня в Ассамблее состоялись «хорошие дебаты».

При этом она заявила, что с принятием обсуждаемого проекта резолюции, в будущем в ПАСЕ не собираются отменять санкции на безоговорочной основе.

"Все еще существует возможность выступать против полномочий и сохранять санкции. Да, мы меняем санкции, о которых мы говорим по веским причинам, и мы предоставляем аргументы, парламентарии должны иметь возможность высказывать свою позицию", - отметила де Саттер.

Она считает, что необходимо поддерживать диалог с РФ и иметь возможность привлекать ее как государство к ответственности за «плохие поступки».

Де Саттер подчеркнула, что ее доклад, на основе которого создан проект резолюции, касается поиска выхода из ситуации, поскольку введенные пять лет назад санкции ничего не изменили.

"Вы можете посмотреть на это с этой стороны. Почему мы должны менять наши правила? Потому что они ничего не делают", - заявила она и подчеркнула, что действующие санкции неэффективны.

"Давайте определим механизмы, которые эффективны", - сказала она.

Также докладчик отметила, что уставные органы - Комитет министров и Парламентская ассамблея, должны гармонизировать свое видение в ситуации, если будет стоять вопрос применения санкций.

"Этот доклад является частью усилий по (поиску) этого общего механизма, который мы установим как можно скорее, что даст нам больше возможностей, чтобы просить введения санкций, и заставить Комитет министров считаться с этим", - добавила де Саттер.

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Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции с России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительства.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.