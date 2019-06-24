Президент ПАСЕ во время открытия сессии вспомнила о правах человека и призвала "преодолеть кризис" в Ассамблее

Мори-Паскье заявила, что кризис в ПАСЕ негативно сказывается на "защите прав человека".

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье открыла летнюю сессию ПАСЕ с призывом к парламентариям найти пути преодоления кризиса в Ассамблее.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время открытия летней сессии Асамблеи, которая пройдет 24-28 июня в Страсбурге (Франция), она сказала: "Та часть сессии, которую мы начинаем сегодня, проходит в чрезвычайных обстоятельствах. Наша организация переживает кризис, который имеет самые серьезные последствия для европейской системы защиты прав человека, для стабильности и устойчивости наших собственных институтов".

Как заявила Мори-Паскье, еще в январе она призывала Ассамблею взять на себя политическую ответственность, чтобы "найти пути преодоления кризиса". "С тех пор мы предприняли ряд важных шагов и приняли различные решения. Теперь мы обязаны завершить начатую работу", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно ПАСЕ.

По мнению главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимира Арьева, летняя сессия может стать решающей в вопросе возвращения российской делегации.

В ПАСЕ сегодня состоится голосование по проекту резолюции, который может отменить санкции против делегации РФ.