Нидерландский фонд MH17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ

Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе MH17, а также в стране распространяется ложная информация о трагедии.

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии MH17 на временно оккупированном Донбассе, требует не допустить возвращения страны-агрессора России права голоса в ПАСЕ.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS, передает Liga.net.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы MH17", - отмечается в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ, в котором отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе MH17, а также в стране распространяется ложная информация о трагедии.

В Фонде напомнили, что РФ была лишена права голоса в 2014 году после аннексии Крыма.

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Напомним, как заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис, в понедельник, 24 июня, на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге планируется принятие резолюции, которая не только откроет путь к одностороннему возвращения российской делегации в ПАСЕ, но и позволит некоторым российским депутатам обойти санкции Европейского Союза.

Зингерис Россия не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по ситуации в Украине, не придерживается Минских соглашений и продолжает агрессивное поведение в отношении Украины.

Председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев добавил, что четверо делегатов от России в ПАСЕ находятся под санкциями Евросоюза, и если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины.