Нардеп предупредил депутатов ЕС об ответственности за преступные решения в случае возвращения РФ в ПАСЕ
Четверо делегатов от России в Парламентской ассамблее Совета Европы находятся под санкциями Евросоюза.
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Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
По его словам, в российской делегации, представленной в ПАСЕ, по меньшей мере, четверо депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий.
"Это персональные санкции Евросоюза за агрессию против Украины и аннексию Крыма. Если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины. Иначе быть не может", - подчеркнул он.
Арьев отметил, что свое возмущение этим фактом уже выразил его коллега из парламента Литвы Эмануэлис Зингерис.
"Посмотрим, проявят ли принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - добавил он.