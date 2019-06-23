Нардеп предупредил депутатов ЕС об ответственности за преступные решения в случае возвращения РФ в ПАСЕ

Глава делегации ВРУ в ПАСЕ Арьев считает, что если евродепутаты признают полномочия делегатов РФ, то разделят ответственность за преступные решения против Украины.

Четверо делегатов от России в Парламентской ассамблее Совета Европы находятся под санкциями Евросоюза.

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Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, в российской делегации, представленной в ПАСЕ, по меньшей мере, четверо депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий.

"Это персональные санкции Евросоюза за агрессию против Украины и аннексию Крыма. Если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины. Иначе быть не может", - подчеркнул он.

Арьев отметил, что свое возмущение этим фактом уже выразил его коллега из парламента Литвы Эмануэлис Зингерис.

"Посмотрим, проявят ли принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - добавил он.