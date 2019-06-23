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Нардеп предупредил депутатов ЕС об ответственности за преступные решения в случае возвращения РФ в ПАСЕ

14:41, 23 июня 2019
Политика
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В ПАСЕ пытаются вернуть делегацию оккупантов / фото Council of Europe

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Об этом сообщил председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, в российской делегации, представленной в ПАСЕ, по меньшей мере, четверо депутатов Госдумы, которые находятся под санкциями ЕС: Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Сергеева и Леонид Слуцкий.

"Это персональные санкции Евросоюза за агрессию против Украины и аннексию Крыма. Если депутаты из стран ЕС признают их полномочия, они таким образом разделят ответственность за преступные решения против Украины. Иначе быть не может", - подчеркнул он.

Арьев отметил, что свое возмущение этим фактом уже выразил его коллега из парламента Литвы Эмануэлис Зингерис.

"Посмотрим, проявят ли принципиальность немецкие, французские и другие коллеги", - добавил он.

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Теги: #Украина#Россия#ПАСЕ