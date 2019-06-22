Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляций по делу о госизмене

15 июля бывший президент Украины Виктор Янукович должен прибыть в Киевский апелляционный суд в качестве обвиняемого в уголовном производстве о государственной измене.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича вызвали в суд на рассмотрение апелляционных жалоб его адвокатов по делу о госизмене.

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Сообщение Киевского апелляционнного суда о вызове бывшего главы государства как обвиняемого в уголовном производстве №11 кп/824/1356/2019 о государственной измене опубликовано в газете "Урядовий курьер" 22 июня.

Янукович должен явиться в суд в 11.00 15 июля.

24 января 2019 года Оболонский райсуд заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Экс-президент не участвовал в процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Обвинение просило суд признать Януковича виновным и приговорить к 15 годам лишения свободы. От обжалования со своей стороны прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента называли решение суда необоснованным, принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.