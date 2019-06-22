"Патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит": Епифаний заявил, что Филарет не слышит его доводов

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что неоднократно говорил почетному патриарху ПЦУ Филарету об ошибочности его позиции, однако тот не принимает его доводов.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не слышит доводов предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания о том, что к прежним временам уже не вернуться.

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Об этом Епифаний рассказал в интервью изданию "НВ", опубликованном 22 июня. Он сообщил, что неоднократно пытался доказать ошибочность его позиции и пути возвращения Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Но в ответ почтенный патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит", – отметил он.

По словам Епифания, позицию Филарета не поддерживают в ПЦУ.

"Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа", – сказал митрополит.

В ПЦУ сделали все, чтобы Филарет чувствовал себя "в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически", но ему оказалось этого мало, добавил Епифаний.

В мае между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и Епифанием возник конфликт. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, и допустил отделение УПЦ КП от ПЦУ.

По словам Филарета, перед объединительным собором были достигнуты договоренности, что патриарх руководит церковной деятельностью внутри страны, а предстоятель отвечает за внешнее представительство ПЦУ. Этих договоренностей предстоятель ПЦУ не придерживается, отметил Филарет.

Епифаний заявил, что о восстановлении Киевского патриархата неправильно говорить, поскольку это может привести к изоляции ПЦУ, лишению ее томоса об автокефалии и "всех достижений церковной независимости". Он заверил, что в ПЦУ нет раскола.

24 мая в Киеве прошел синод ПЦУ. По его итогам Епифаний отметил, что архиереям не удалось переубедить Филарета в том, что УПЦ КП "юридически и фактически уже нет". Филарет после синода предположил, что на Епифания влияют "антиукраинские и московские силы".

29 мая стало известно, что Епифаний издал указ, согласно которому документы УПЦ КП, выданные после 30 января 2019 года, признаются недействительными.

Филарет заявил, что хочет сохранить УПЦ КП, потому что томос "ввел всех в заблуждение". В связи с этим он анонсировал проведение собора 20 июня.

В ПЦУ заявили, что в случае созыва собора УПЦ КП Филарета ожидают "канонические последствия".

20 июня прошел поместный собор УПЦ КП, на котором приняли постановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать томос. По данным "Украинской правды", собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на объединительном соборе влился в ПЦУ.