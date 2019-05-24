Епифаний собирает Синод Православной церкви Украины

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сегодня, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. На нем обсудят конфликт с патриархом Филаретом и единство автокефальной церкви.

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Заседание Синода должно было начаться в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской. "В целом на Священном синоде будет обсуждаться общее состояние дел в нашей церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены", - Епифаний рассказывал в интервью BBC.

На Синоде также обсудят конфликтную ситуацию с патриархом Филаретом. Последний заявил, что не собирается выполнять ряд условий Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом для Православной церкви Украины. Также Филарет утверждает, что УПЦ Киевского патриархата продолжает существовать, а в самой Православной церкви Украины допускает раскол.

Епифаний подчеркивает, что Священный Синод будет стараться делать все для того, чтобы в церкви царила единство и мир.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет направил письма архиереям на бланке Киевского патриархата, что вызвало волну беспокойств тем, что Томос, о котором так долго договаривались на самом высоком государственном уровне, может быть отозван Вселенским патриархом Варфоломеем.

Этот тезис подтвердил и предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний. "Сегодня возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возврат назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - подчеркнул он. В Минкульте поспешили заверить, что УПЦ Киевского патриархата ликвидирован 15 декабря 2018 года во время Объединенного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП.