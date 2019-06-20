Всемирный день беженцев: в США сделали важное заявление по российской агрессии в Украине

В Соединенных Штатах Америки призывают Российскую Федерацию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и вывести российские войска с востока Украины.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter. "Во Всемирный день беженцев мы задумываемся о внутренне перемещенных украинцах, которые покинули дома из-за российской агрессии. Мы вновь призываем Россию соблюдать Минские обязательства, включая немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и вывод своих войск с востока Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По итогам заседания пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что последнее обострение на Донбассе препятствует внедрению режима тишины.