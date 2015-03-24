Депутаты требуют 27 марта провести внеочередное заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил внефракционный депутат Юрий Левченко.

“Мы требуем и обращаемся к председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману созвать внеочередное заседание Верховной Рады на 27 марта - на эту пятницу”, - сказал он.

На этом заседании, отметил депутат, необходимо заслушать информацию отстраненного от должности главы Госфининспекции Николая Гордиенко о злоупотреблениях чиновников.

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«Мы также требуем заслушать генерального прокурора о ходе расследования этой информации”, - добавил Левченко.

Кроме того, депутаты требуют заслушать информацию министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

“Последним пунктом повестки дня такого внеочередного заседания, по нашему мнению, должно быть голосование за постановление о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки распространенных председателем Государственной финансовой инспекции Украины Гордиенко фактов коррупционной деятельности Кабинета министров Украины, в государственных органах и предприятиях, деятельности ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укртранснафта”, - сказал Левченко.

Он добавил, что на время функционирования такой ВСК ВР Арсений Яценюк должен быть отстранен от исполнения обязанностей премьер-министр.

В свою очередь народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Андрей Антоныщак отметил, что он, как представитель БПП, также присоединяется к обращению о создании такой ВСК и созыве внеочередного заседания парламента.

“За данное коалиционное правительство я лично и члены нашей команды голосовали, то есть мы также несем общую ответственность за их действия. И для того, чтобы поставить все точки над “и”, чтобы доказать или опровергнуть данные факты, мы присоединяемся к данному заявлению, мы присоединяемся к созданию Временной следственной комиссии и созыв внеочередного заседания Верховной Рады”, - сказал депутат.

В то же время представитель “Батькивщины” Иван Крулько отметил, что “фракция “Батькивщины” поддерживает идею проведения внеочередного заседания Верховной Рады, и также делегирует лучших специалистов для работы Временной следственной комиссии”.

“Фракция “Батькивщина” в полном составе примет участие во внеочередном заседании Верховной Рады и в работе Временной следственной комиссии”, - сказал депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что Яценюк согласился на проведение антикоррупционного расследования против своего Кабмина.