Яценюк согласился на проведение антикоррупционного расследования против своего Кабмина

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился сегодня к генеральному прокурору Украины Виктору Шокину с тем, чтобы Генпрокуратура начала расследование обвинений отстраненного руководителя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко против правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня на заседании правительства.

"Я ни на шаг с членами правительству не отступлю от борьбы с коррумпированной системой, в том числе и борьбы с коррумпированными чиновниками, которые после начала служебного расследования против них, как председатель Государственной финансовой инспекции, который сейчас находится под государственным служебным расследованием, делают необоснованные, лживые политические заявления о якобы коррупции в правительстве. Я официально обратился сегодня к генеральному прокурору Украины с тем, чтобы ГПУ начала расследование обвинений отстраненного руководителя Госфининспекции по всем пунктам таких обвинений, которые были высказаны против правительства. Я лично и члены КМУ готовы дать любые показания. При этом для объективности любых расследований мы предлагаем органам прокуратуры привлечь международных экспертов", - сказал он.

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Яценюк отметил, что подобные заявления не что иное как попытка повторения сценария политического кризиса 2005 года.

"Те же организаторы, те же актеры, только результат будет совершенно иным. Потому что единство правительства, президента и коалиции, которая поддерживает изменения в стране, никому не удастся нарушить", - сказал глава правительства.

"Наш путь на искоренение и борьбу с коррупцией в стране даст результат. Прошу, чтобы ГПУ расследовала все эти политические обвинения. Также обращаюсь к ГПУ, чтобы отреагировала на десятки обращений о возбуждении уголовных производств, которые правительство направило в органы прокуратуры", - добавил премьер.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта народный депутат Юрий Левченко заявил, что требует заслушать в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Шокина по поводу обвинений в адрес правительства в злоупотреблениях на сумму более 7,5 млрд грн.

Левченко отметил, что на брифинге в ВР отстраненный от должности председатель Госфининспекции Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства на сумму более 7,5 млрд грн. "Речь идет о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме», о злоупотреблениях на сумму более 4,5 млрд грн в «Нафтогазе», - сказал Левченко.