Зеленский встретился с президентом Германии: в АП назвали главные темы переговоров (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили возможность возобновления переговоров в «нормандском формате».

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером вопросы освобождения из российского плена 24 украинских моряков.

Читайте также"Не мы начали войну": Зеленский в Берлине обратился к противникам санкций против РФ и пригласил их на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь при встрече глав государств сегодня в Берлине.

«Президенты обсудили возможность функционирования «нормандского формата». Также речь шла об освобождении задержанных украинских моряков», - сказано в сообщении.

В то же время Зеленский заявил, что «для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был на Донбассе, когда все начиналось».