Зеленский встретился с Макроном в Париже

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон проводят встречу в Елисейском дворце в Париже.

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Церемония встречи главы украинского государства на крыльце официальной резиденции президента Франции в Париже транслировалась в эфире украинских информационных телеканалов.

Запланированные переговоры лидеров двух стран проходят в рамках официального визита президента Украины во Французскую Республику.

Ожидается, что после встречи Зеленского и Макрона состоится совместная пресс-конференция.

Как сообщал УНИАН, после Парижа на 18 июня запланирован визит главы украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкин, от визита Зеленского в Париж и Берлин будет зависеть, займут ли канцлер Германии и президент Франции соответствующую позицию относительно Совета Европы. «Брюссельский визит - это была такая рекогносцировка. А вот следующий визит в Париж и Берлин - это будет разведка боем. Поскольку в повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен позициями, будут очень существенные вопросы, от этого зависит наша тактика относительно оккупированного Донбасса, освобождения наших ребят, политических заключенных и военнопленных», - отметил Климкин.