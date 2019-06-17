Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом (фото)

После Парижа на 18 июня запланирован визит главы Украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

Читайте такжеНепризнание аннексии Крыма является фундаментальным подходом для сотрудничества в Черном море - Совет ЕС

Об этом сообщила в микроблоге в Twitter посол Франции в Украине Изабель Дюмон. «Добро пожаловать в Париж, господин президент Зеленский», - отмечала она, опубликовав фотографии прилета президента Украины в столицу Франции.

Как сообщал УНИАН, согласно программе визита президент посетит стартап-инкубатор Station.

После этого состоится церемония встречи президента с женой по случаю официального визита во Французскую Республику.

В 15:30 по местному времени запланирована встреча в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макрона.

В 16.30 должен состояться встреча Зеленского и Макрона со СМИ.

После Парижа на 18 июня запланирован визит главы Украинского государства в Берлин, где состоятся переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По мнению министра иностранных дел Украины Павел Климкин, от визита Зеленского в Париж и Берлин зависеть, займут канцлер Германии и президент Франции соответствующую позицию в отношении Совета Европы.