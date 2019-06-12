Заместитель руководителя ГБР обвинила Трубу в злоупотреблении властью

По мнению заместительницы Романа Трубы, неизвестные пытаются втянуть Бюро в политические дрязги.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба вопреки постановлению суда единолично принимает решения, нарушая закон.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его первый заместитель Ольга Варченко.

"Несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые и распределение обязанностей, он снова это делает. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено. Советы советников не всегда бывают профессиональными", - написала она.

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По словам Варченко, в коллективе Бюро приобретает огласку информация, обнародованная директором ГБР на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него состоялась встреча с президентом, который "оказал ему определенные полномочия и дал указания относительно приоритетных направлений".

"Уверена, что Владимир Зеленский не предоставлял полномочия Роману Трубе грубо нарушать Закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу, втянуть в интриги и "надуть паруса" отдельным его представителям. Не сможете! Закон на стороне здравого смысла и профессиональных людей", - отметила она.

Также Варченко рассказала, что в последнее время определенные неизвестные лица коллектива" пытаются втянуть Бюро в политические дрязги и подорвать доверие к органу.

"Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе. Мы, заместители директора ГБР, будем и дальше находиться на позиции Закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда и не допустим ни одну группу влияния в управление органом", - добавила заместитель главы ГБР.

Отдельно она призвала Трубу "брать пример с президента" и "быть последовательным и честным".

"Надо брать пример с президента: если нарушу Закон, то сразу пойду! Надо быть последовательным и честным, прежде всего перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго придерживаться Закона!" - резюмировала Варченко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро. НАБУ открыло дело по факту возможной государственной измены Трубы.