Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений ГБР - первый замдиректора Варченко
Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что директор ГБР Роман Труба незаконно уволил 4 руководителей подразделений бюро.
Об этом она сказала в комментарии Українським Новинам.
"Они (руководители подразделений) уволены незаконно", - отметила Варченко.
По ее словам, каких-либо документов, подтверждающих неудовлетворительное прохождение уволенными сотрудниками испытательного срока, им не предоставляли.
Кроме того, Труба нарушил закон о госслужбе в части сообщения сотрудникам об увольнении в предусмотренный законом срок (не позже, чем за 7 календарных дней).
Также, Труба принял решение об увольнении без соответствующего представления конкурсной комиссии, что предусматривает закон "О Госбюро расследований".
Помимо этого, предупреждение об увольнении принято без согласования с первым заместителем директора ГБР и заместителем, что является нарушением закона и решения суда, которым директору запрещено единолично осуществлять определенные полномочия.
Также, Труба нарушил статью Конституции о гарантировании гражданам защиты от незаконного увольнения.
Как сообщали Українськi Новини, ранее Труба уволил руководителя Полтавского территориального управления ГБР, а также трех руководителей подразделений центрального аппарата.
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