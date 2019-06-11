В США призывают Россию прекратить преследования крымских татар

Американские дипломаты назвали неприемлемыми преследования крымских татар российскими властями.

В Соединенных Штатах Америки призывают власти Российской Федерации прекратить преследования крымских татар.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"И еще восьмерых крымских татар незаконно задержали на этой неделе. Нарастающие преследования крымских татар российскими властями неприемлемы и должны прекратиться", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание по одному из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Ризы Омерова, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

Им инкриминируют участие или организацию запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Так называемые "суды" в оккупированном Крыму решили арестовать до 5 августа всех крымских татар, задержанных 10 июня.