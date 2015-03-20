Подписание Кремлем договора с Южной Осетией - это скрытая аннексия части Грузии - МИД

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины, нарушение официальной Москвой международного права, деятельность по нивелированию усилий мирового сообщества по укреплению безопасности и стабильности в восточноевропейском и черноморском регионах, в первую очередь временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя, продолжающаяся агрессия на востоке Украины, уже стали нормой сегодняшнего дня, все это представляет реальную угрозу системе мировой безопасности.

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Украина заявляет о своей твердой поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ и усилий этой страны по выводу российских войск с ее территории и призывает международное сообщество не допустить аннексии Россией Цхинвальского региона и Абхазии (Грузия).

Как сообщал УНИАН, 18 марта президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Южной Осетии Леонид Тибилов подписали договор о сотрудничестве и интеграции.