В Крыму передумали присваивать "звезды" отелям

"Мы приняли решение, потому что шел очень большой поток жалоб со стороны наших операторов рынка, их главная претензия, что сейчас на "звездность" не все готовы материально, нужно нести затраты большие для приведения своих минисанаториев или просто санаториев, пансионатов, домом отдыха к "звездности". Нужно время. С учетом той ситуации, в который мы сегодня находимся, я думаю, что год нам нужно пропустить как минимум, чтобы спокойно не загнать (объекты туристического сектора) в финансовый тупик", — сказал Константинов.

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По его словам, это позволит "продержать туристическую индустрию Крыма, которая за прошлый год, так и не получила планируемой прибыли".

При этом он подчеркнул, что присвоение "звездности" остается в стратегических планах.