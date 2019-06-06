Кучма назвал предпосылки возврата предприятий из оккупированного Донбасса

Кучма заявил, что у некоторых бизнесменов нет желания возвращать предприятия, поскольку они доведены до плохого состояния.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма считает, что "механически" вернуть предприятия из ОРДЛО не удастся, и этому должна предшествовать определенная подготовка.

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Об этом он заявил во время брифинга пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, передает ТСН.

Кучма заявил, что у некоторых бизнесменов нет желания возвращать предприятия, ведь они доведены до плохого состояния. По его мнению, для начала надо провести аудит, в том числе и международный. Также нужно решить кадровые вопросы.

Чтобы это произошло, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен провести заседание и раздать поручения, считает Кучма. И уже после этого можно принимать окончательное решение.