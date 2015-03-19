В Киеве открыта штаб-квартира Консультативной миссии ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, ленту перерезали заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних дел Мачей Поповски и глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Участники церемонии отметили стратегическое расположение штаб-квартиры в центре Киева, а также ее близость к ведомствам, участвующих в реформировании сектора гражданской безопасности в Украине.

Эксперты Миссии оказывали помощь в реализации нескольких проектов в рамках реформирования МВД. В частности, специалисты из Евросоюза участвовали в эксперименте по объединению подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ и патрульной службы, который проходил на базе милиции Хмельницка. Также эксперты Консультативной миссии принимали участие в работе над Стратегией развития органов внутренних дел.

Аспекты дальнейшего сотрудничества между Миссией ЕС и МВД планируют обсудить во время двусторонней встречи, которая состоится в ближайшее время.