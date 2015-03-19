Президент назначил послов в нескольких странах
19:40, 19 марта 2015Политика
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Президент Петр Порошенко подписал указы о назначении послов Украины в пяти странах.
Порошенко назначил послов Украины в пяти странах / Фото УНИАН
В частности, указом №154/2015 президент назначил Валерия Александрука послом Украины в Нигерии.
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Указом №151/2015 Игорь Сагач назначен послом Украины в Швеции.
Указом №153/2015 Николай Нагорный назначен послом Украины в Ливии и Тунисе по совместительству.
Указом №152/2015 президент назначил Евгения Цымбалюка послом Украины в Кении.
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