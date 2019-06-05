Луценко не явился на заседание комитета ВР по рассмотрению убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком

На заседании присутствовали заместитель генпрокурора Стрижевская, председатель Нацполиции Князев и директор ГБР Труба.

Генеральный прокурор Юрий Луценко не явился на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, на котором будет заслушана информация руководителей правоохранительных органов по убийству 5-летнего мальчика сотрудниками полиции в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, вместо Луценко на заседании комитета присутствует его заместитель Анжела Стрижевская.

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Также на заседание пришли глава Национальной полиции Сергей Князев и директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяслав-Хмельницком патрульные полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец навеселе устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенных в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик скончался в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залога.