Саакашвили вчера признался соратникам о планах присоединиться к команде Кличко – СМИ

Виталий Кличко сегодня сообщил, что партия «Удар» идет на выборы, и он предлагает Михеилу Саакашвили стать председателем политсилы.

В понедельник, 3 июня, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили встречался с членами «Движения новых сил» и общественными активистами, где заявил, что планирует присоединиться к команде Виталия Кличко.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record».

Отмечается, что Саакашвили не может стать народным депутатом, ведь согласно закону о выборах нардепов, для избрания ему нужно жить в Украине последние 5 лет.

«Однако это не мешает Михо быть брендфейсом Удара и заменить в этой роли Владимира Кличко, который не успевает завершить дела и перейти в политику до досрочных выборов. Взамен Саакашвили будет предлагать своих людей в списке партии Кличко», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Киева Виталий Кличко сегодня в своем видеообращении сообщил, что партия «Удар» идет на выборы, и он предлагает Михеилу Саакашвили стать председателем политсилы.